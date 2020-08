Col furgone contro un Tir sull'A4: grave autista ventenne

UDINE - Con il furgone ha tamponato il tir che lo precedeva, 20enne polacco rimane incastrato nell'abitacolo. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine il giovane che questa notte ha provocato un incidente sulla autostrada A4 in prossimità di Latisana.



Erano le 4.30 quando dal Sores di Palmanova hanno attivato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Pronto soccorso di Latisana con i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi a lavorare sodo per riuscire a liberare il giovane da ciò che era rimasto dell'abitacolo del mezzo. Il giovane, forse per un colpo di sonno, è infatti finito addosso al Tir che lo precedeva. Un botto violento che ha deformato il furgone. Liberato, il polacco è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del capoluogo friulano dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Inevitabili i disagi sulla A4 per gli utenti, anche se a quell'ora il traffico non era sostenuto. Toccherà ora alla Polizia autostradale accertare le cause dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA