Sbanda col furgone della spazzatura, si schianta contro il palo: grave

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO (Udine) - Perde il controllo deldellae si schianta contro il palo di un tabellone della pubblicità, a Pasian di Prato.un uomo di 44 anni residente aL'autista del mezzo, un piccolo motocarro con il cassone per la raccolta delle immondizie, è rimastonell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Udine, intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale.L'uomo, un cittadino del Mali, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine incondizioni.Le cause dell'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli, sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine. Il 44enne potrebbe essere rimasto vittima di un. L'incidente è accaduto poco prima delle 7 in via Colloredo, a Pasian di Prato.