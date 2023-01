Incidente stradale: un furgoncino del Cjarlins Muzane sbanda e finisce in un canale: a bordo cinque calciatori, illesi

CASTIONS DI STRADA - Incidente a Castions di Strada, in via Latisana, dove, a causa del maltempo, un furgoncino della squadra di calcio Cjarlins Muzane è uscito fuori strada, sbandando e finendo la sua corsa in un canale. A bordo del mezzo cinque giocatori, classe 2010-2011. Fortunamente nessuno ha riportato ferite, illeso anche il dirigente della società calcistica, che stava trasportando i ragazzi a fare allenamento a Muzzana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.