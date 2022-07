DIGNANO - In uno scontro frontale, avvenuto la notte scorsa, 30 luglio attorno alle 4, lungo la strada regionale 464, a Dignano (Udine), è rimasta gravemente ferita una donna, che è stata trasferita, a bordo del velivolo dell'elisoccorso notturno, in ospedale: la prognosi è riservata. Altre due persone coinvolte nell'urto, ferite in maniera meno seria, sono state portate in ospedale in ambulanza.