Incidente a Buttrio, scontro frontale tra un'auto e un camion: via Nazionale bloccata

BUTTRIO (UDINE) - Terribile incidente a Buttrio sulla Regionale 56 in via Nazionale, frontale tra un'auto e un camion. I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti attorno alle 13.30 di oggi, 24 marzo, a Buttrio sulla SR56 per un incidente stradale in cui un'autovettura perdeva il controllo, andando ad impattare frontalmente con un camion che giungeva nella corsia opposta e coinvolgendo poi altri due autoveicoli. I pompieri hanno liberato dalle lamiere il conducente della vettura, che veniva imbarellato, in sinergia col personale sanitario e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine. A causa del violento impatto la strada è stata completamente chiusa con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino si sono concluse poco prima delle 17. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'automedica proveniente da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le persone ferite che sono state trasportate due in codice verde e una in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.