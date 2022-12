Scontro frontale a Tolmezzo, tre feriti tra cui un bimbo di 2 anni

TOLMEZZO - Violento schianto questa mattina lungo la variante di Tolmezzo, che si snoda dietro l'ospedale del capoluogo carnico. A scontrarsi frontalmente sono state due auto. In tutto tre i feriti, un uomo e un bimbo di 2 anni che viaggiavano in un'auto e una donna di 63 anni alla guida dell'altro mezzo. Dopo la chiamata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Diverse le ferite riportate dall'uomo e dal bambino, che sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Tolmezzo. In gravi le condizioni la donna, stabilizzata, intubata ed elitrasportata al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco. Cause dell'incidente al vaglio.