Tremendo scontro frontale nella notte: auto contro il tir frigo

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) -nella notte sulla regionale 463 nel comune di. Erano da poco passate le 23.30 di ieri, lunedì 26 marzo, quando si sono scontrati frontalmente il conducente di una, una persona della zona, e l'autista di uncon targa austriaca che si trovava in Friuli per lavoro.L'impatto è stato molto violento ma per fortuna i due conducenti non sono rimastiin maniera grave: all'arrivo dei soccorritori erano usciti da soli dagli abitacoli dei mezzi incidentati. Tanta paura e tante botte ma entrambi sono salvi, non in pericolo di vita. Gravi i danni ai veicoli.Le cause dell'incidentesono in corso di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Tricesimo e di Fagagna che sono intervenuti sul posto per rilievi e viabilità. Per la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli. Sulla regionale 463, infine, il personale medico di due ambulanze inviate dalla centrale Sores di Palmanova.Foto Luigino Venchiarutti