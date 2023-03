Scontro violento tra auto e Tir: morta una donna, grave il marito

POVOLETTO - Non ce l'ha fatta Vally Giacomini, 77 anni, di Tavagnacco che è morta a poche ore di distanza dall'incidente in cui era stata coinvolta assieme al marito. Le condizioni dell'anziana erano subito apparse molto grave ai soccorritori. Lo scontro è avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Salt di Povoletto. La Ford condotta dal marito si è scontrata in modo frontale con un tir. Dopo l'incidente la donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine con il medico dell'elisoccorso a bordo. Nel pomeriggio è morta in ospedale. Anche il marito è rimasto ferito in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita.