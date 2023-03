Scontro frontale tra auto e camion: grave una donna, piede amputato

POVOLETTO - Due persone sono state soccorse questa mattina, martedì 14 marzo, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Salt di Povoletto, lungo la ex provinciale 104. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, a scontrarsi frontalmente sono stati un camion e un'auto.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto sono arrivate due ambulanze provenienti da Udine, entrambe Als (Advanced Life Support, mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo) e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone rimaste ferite: si tratta di un uomo, trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un trauma toracico, e di una donna ricoverata sempre al nosocomio del capoluogo friulano, in gravi condizioni per un trauma toracico trauma cranico e un'amputazione di un piede.