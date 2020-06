Perde il controllo della moto ed esce di strada, morto un centauro in montagna

FORNI DI SOTTO (Udine) Tragedia nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, intorno alle ore 21.30 a Forni di Sotto, sulla strada statale 52 carnica, in direzione Forni di Sopra, poco dopo un ponte che unisce le due località alpine; per cause in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull'asfalto.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Forni di Sotto e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo assieme all'elicottero del 118 e un'ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo, un centauro di 63 anni, Pietro Ghidina, è deceduto sul colpo. Dopo lo schianto avvenuto contro il guardrail, era riuscito a rialzarsi ma poi ha perso conoscenza, a seguito di un terribile trauma cranico.