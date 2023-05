Incidente tra auto a Flaibano, conducente incastrato tra le lamiere

FLAIBANO (UDINE) - Incidente questa mattina, 13 maggio, intorno alle 8.30. L'impatto tra due auto a Flaibano. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Codroipo per liberare uno dei due conducenti rimasto incastrato tra le lamiere.

Ferito rimastro incastrato in auto

Utilizzando il gruppo idraulico di taglio i vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire un varco per raggiungere uno degli autisti che era incastrato al posto di guida della propria auto successivamente hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre il ferito dalla vettura. Terminate le fasi di soccorso all'autista i pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri. Illeso il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro.