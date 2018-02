Scontro tra auto e furgone di alimentari: ferito bidello mentre va a scuola

di Paola Treppo

SAURIS (Udine) - Gravelungo la provinciale 73 nella frazione di Lateis. Erano da poco passate le 10 di oggi, mercoledì 7 febbraio, quando lungo la via di montagna si sono scontrati frontalmente uncon cella frigo di marca Mercedes, per il trasporto di alimentari, e una auto.Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, una Opel Corsa, che ha riportato serie. Si tratta di undi 42 anni che, in arrivo dal comune carnico di, stava raggiungendo il polo scolastico di Sauris di Sotto. L'uomo, E.P. le sue iniziali, è stato soccorso dalla equipe medica dellche si è alzata dalla elibase Hems di Campoformido.Stabilizzato sul posto da medici e infermieri, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Èma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato un serio trauma alla testa. Illeso invece il conducente del furgone per il trasporto di alimentari, un uomo didi 39 anni.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per tutti i rilievi e per la viabilità. Sulla sp73 anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata.