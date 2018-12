In auto contro il contatore del gas: pericolosa fuga di metano, strada chiusa

LATISANA - Una fuga di gas con pressione superiore a una atmosfera si è sprigionata oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto a Latisana (Udine), lungo la strada regionale 354 che conduce a Lignano Sabbiadoro. L'arteria è stata chiusa temporaneamente per consentire ai pompieri di Udine di mettere in sicurezza la zona con un complesso intervento.



L'incidente si è verificato poco prima delle 13. A causa di una manovra errata della conducente, una signora del posto, alla guida di una Daewoo Matiz ha urtato il contatore di una abitazione provocando la fuoriuscita di gas metano. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro e del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno "interizzato" la zona con getti di acqua nebulizzata erogata dall'autopompa ad alta pressione. In seguito è stata intercettata la perdita di gas, poi riparata dall'azienda distributrice che ha ripristinato l'impianto.



Le operazioni hanno richiesto la massima attenzione e cautela per evitare la formazione di atmosfere potenzialmente infiammabili. Una pattuglia della Polizia municipale ha delimitato una zona di sicurezza con interdizione al traffico sull'arteria stradale su indicazione dei Vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA