Fuoristrada sulla Pontebbana, muore un 44enne di Udine

CODROIPO - Un uomo di 44 anni, Lorenzo Colonna, agente di commercio, residente a Udine in via Aquileia, è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto la scorsa notte attorno alle 3.15 a Codroipo, lungo la strada statale 13 «Pontebbana». Secondo una ricostruzione, l'uomo si trovava alla guida della propria auto quando, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo ed è uscito di strada. Nel violento impatto contro un terrapieno è morto all'istante. Sul posto un'ambulanza, un'auto medica e i Vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dall'abitacolo. Non si esclude che all'origine del sinistro possa esserci un colpo di sonno.