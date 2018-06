Si ribalta camion cisterna: chiusa l'autostrada, code e rallentamenti

di Paola Treppo

VILLESSE GORIZIA -lunga laA34 nel tratto Villesse Gorizia in direzioneall'altezza del bivio con laintorno alle 8.45 di oggi, martedì 5 giugno. Per cause in corso di accertamento un camion cisterna si è ribaltato ed è stato necessariolo svincolo per consentire le operazioni di soccorso.Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco del comando di Gorizia, l'elicottero sanitario del Fvg, personale medico delle ambulanze, personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanici. Si stanno già formando lunghe code.