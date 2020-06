Ciclista 42enne investito da un furgone: muore poche ore dopo in ospedale

UDINE - Un ciclista di 42 anni, F. M., è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 29 giugno, attorno alle 11, in via Stiria a Udine. Secondo una ricostruzione, l'uomo si è scontrato con un autocarro Fiat Iveco guidato da un trentunenne e ha fatto un volo di alcuni metri sull'asfalto.

Le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito: stabilizzato e intubato sul posto, è stato portato in ospedale

in ambulanza, ma è morto appena giunto al Pronto soccorso.

Indagini sono in corso da parte della Polizia locale del capoluogo friulano che ha posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nello scontro.

La vittima è cittadino ucraino residente a Udine,

