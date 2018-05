Sbanda sulla statale col furgone e si ribalta in un campo: autista ferito

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Bruttolungo la strada statale 14 all'ingresso diquesta mattina di martedì 15 maggio, poco prima delle 8, all’altezza della progressiva chilometrica 110. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta per i rilievi, il conducente di unIveco da 35 quintali ha perso il controllo del mezzo che si èsu un fianco in un campo che su staglia al limitare della carreggiata. Per l'autista, per fortuna, le conseguenze non sono state drammatiche: il personale medico di una ambulanza lo ha soccorso e lo ha trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi in transito.