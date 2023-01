Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: incastrato tra le lamiere, è gravissimo

UDINE - È finito in un fossato con l'auto ed è rimasto incastrato nell'abitacolo; estratto poco dopo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la strada regionale 353, tra i comuni di Castions di Strada e Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito fuori strada in un fossato, rimanendo incastrato. Qualcuno ha telefonato al numero unico di emergenza Nue112 e la telefonata è stata trasferita alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Qui gli infermieri hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Palmanova e un elicottero di soccorso che è atterrato in una piazzola notturna. Le equipes sanitarie hanno preso in carico la persona ferita, un uomo, operando sul posto in sinergia con i Vigili del fuoco. Una volta estratto dalle lamiere, l'uomo è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia.