Ciclista investito da un'auto lungo la Savalona: gravissimo un 28enne

UDINE - È ricoverato in gravi condizioni un giovane di 28 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, 23 gennaio, mentre stava pedalando in sella a una bicicletta, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. E' successo nel territorio del comune di Carlino, lungo la ex provinciale 124, la «Savalona». Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine - attivate immediatamente dagli infermieri della centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria - il giovane è stato investito da una vettura ed è caduto riportando politraumi in diverse parti del corpo. A dare l'allarme è stata una persona che era con lui in quel momento e che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito subito la chiamata alla Sores. Gli infermieri hanno inviato sul posto tempestivamente l'equipaggio di un'ambulanza da San Giorgio di Nogaro e l'equipaggio dell'automedica da Latisana. Le equipes sanitarie hanno preso in carico il giovane che poi è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con medico a bordo.