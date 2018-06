Sbanda in A23: camion di traverso perde tutto il carico di scatole

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO e UDINE -questa mattina lungo la autostradanel tratto compreso traNord e Udine Sud, nel territorio del comune di Pasian di Prato.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta per i rilievi, il conducente di un mezzo pesante telonato ha perso il controllo del veicolo, in direzione sud. Il tir è finito di traverso, andando a occupare entrambe le corsie di marcia.È successo poco dopo le 6 di oggi, sabato 2 giugno, ed è stato necessarioper oltre due ore l'autostrada. Nell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, il camion ha perso gran parte delche trasportava, tutte finite in parte sulla strada e in parte in un vicino campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine e l'equipaggio di una ambulanza. Il conducente del mezzo non è rimasto ferito.