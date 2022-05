Ambulanza finisce contro un camion in autostrada: ferita una donna Foto

LATISANA - Incidente nella prima mattinata di martedì 24 maggio in autostrada, nel tratto tra Latisana e Porpetto, in direzione Trieste fra un camion e un'ambulanza. L’incidente si è verificato verso le 6.40: secondo le notizie delle forze dell’ordine, si è trattato di un tamponamento.

Il veicolo della Croce rossa veneta, che non stava procedendo in emergenza, ma si trovava in A4 per un trasporto, è finito contro un camion: sarebbe rimasta ferita la donna che accompagnava il paziente in ambulanza. I pompieri subito chiamati sul posto, hanno lavorato oltre un'ora per estrarla dalle lamiere.

Pesanti i disagi al traffico.