Scontro tra auto e camioncino che finisce contro il palo, due feriti gravi

di Paola Treppo

BUJA e MAGNANO (Udine) - Tremendo schianto lungo la via Tarcentina che collega il comune dia quello didove, all'altezza dell'incrocio con via Casele, si sono scontrati una auto Citroen e un furgone con cassone di marca Ducati. Tre persone sono rimaste ferite nell', due in maniera; è successo intorno alle 18 di oggi, giovedì 21 giugno, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità.La strada, una arteria molto trafficata, percorsa anche da mezzi pesanti per la presenza di numerose aziende, è stata, non solo per mettere in sicurezza il camion e la auto incidentati, ma anche per mettere in sicurezza unelettrica contro il quale si è schiantato il furgoncino. Sul posto i vigili del fuoco e, dalla centrale Sores di Palmanova, sono stati inviati una ambulanza, poi partita a sirene spiegate verso l'ospedale di Udine, e l'elicottero del soccorso sanitario Fvg, che ha trasportato in volo gli altri feriti al nosocomio cittadino Santa Maria della Misericordia. Le persone sono tutte della zona.