Bertiolo. Scontro tra due auto all'incrocio, feriti gli automobilisti: uno è grave

BERTIOLO - I Vigili del Fuoco volontari di Codroipo sono intervenuti domenica 7 gennaio verso le 19.30 con due squadre, per un grave incidente stradale avvenuto sulla SR 252 Napoleonica all'incrocio per Virco in comune di Bertiolo.Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate fronto-lateralmente. Nell'urto due persone sono rimaste ferite,ed elitrasportata all'ospedale di Udine dall'elisoccorso sanitario intervenuto sul posto.Sul posto personale del 118 di Codroipo e Palmanova e due pattuglie di Carabinieri della compagnia di Udine.A causa del sinistro si sono verificati rallentamenti alla circolazione fino alle ore 23.00.