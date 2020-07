Schianto all'incrocio: in ospedale mamma, papà e bimbo di 2 anni

UDINE - Papà, mamma e bimbo di due anni feriti insieme a una quarta persona. E' questo il bilancio dell'incidente che è accaduto sabato 4 luglio a Udine, all’altezza dell’incrocio tra via Guarnerio D’Artegna e via Monte San Marco.



L'auto guidata dalla mamma 46enne, una Fiat Panda, che viaggiava insieme al marito 51enne e al figlio di due anni, per cause al vaglio della polizia locale di Udine, si è scontata contro una Fiat 500, guidata da una 51enne di Cividale. Inevitabile l'impatto. Immediati sono scattati i soccorsi: tutti e quattro i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuno ha riportato lesioni gravi.







