Perde il controllo della Panda in a4: sbalzato, gravissimo un 26enne

di Paola Treppo

VILLESSE REDIPUGLIA -lungo la autostrada A4 nel tratto compreso tra, poco prima delle 18 di oggi, mercoledì 27 giugno, in direzione Trieste, nel territorio del comune di Fogliano Redipuglia. Per cause incorso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per rilievi e viabilità, un giovane di Monza ha perso il controllo della auto che stava guidando, una Fiat Panda.Nell'impatto contro il guardrail il conducente, un, A.A. le sue inziali, è statoed è finito fuori dall'abitacolo. Dopo l'allarme, sul posto è stato inviato l'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido; il personale medico lo ha intubato e trasportato in volo, con la massima urgenza, all'ospedale di Trieste. Nel grave incidente, che ha causato rallentamenti alla viabilità, il giovane ha riportatoe una; le sue condizioni sono disperate. In A4 sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza della vettura. La fuoriuscita autonoma non ha coinvolto altri mezzi in transito.