Incidente in A34 a Farra d'Isonzo: tre feriti denunciati perché positivi al Covid, un altro era ubriaco

FARRA D'ISONZO (GORIZIA) - Sei persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A34 nel territorio di Farra d'Isonzo (Gorizia).

Incidente in autostrada

Per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta assieme ai Vigili del fuoco, le tre vetture sono entrate in rotta di collisione tamponandosi a catena. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gorizia, Monfalcone e Trieste, anche con l'ausilio dell'elicottero notturno del 118: non sarebbero in pericolo di vita.

Tre feriti positivi al Covid

Tre cittadini macedoni, che si trovano a bordo di una delle vetture coinvolte, sono risultati positivi al Covid-19 e per questo motivo sono stati denunciati. Il conducente di uno dei veicoli è invece risultato positivo all'alcoltest.

