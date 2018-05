Schianto in autostrada tra camion: uscita a San Giorgio e caos

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO -lungo laA4 in carreggiata ovest, nel territorio di Pocenia (Udine), in direzionedove si sono scontrati treper cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, al personale di Autovie Venete, ai soccorsi meccanici e all'elicottero sanitario inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, tutti coordinati dal Coa di Udine. Nell'incidente è rimastauna persona.L'incidente si è verificato poco dopo le 8 di oggi, martedì 15 maggio. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi è stata istituita l'per chi arriva da Palmanova.Ci sono. Si sono formate code di 3 chilometri tra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia, mentre nella direzione opposta (Latisana – San Giorgio) ci sono rallentamenti . Per far defluire il traffico è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro.