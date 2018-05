Sbanda e si schianta sul guardrail: ferite mamma e la figlia piccola

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Sbanda e sisul: feritee la. L'è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 14 maggio, intorno alle 14, lungo laA4, in carreggiata ovest, quindi in direzione, nel territorio del comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia).Forse a causa della pioggia, e comunque per cause in corso di accertamento, rientrando da un sorpasso, la vettura è sbandata ed è fuoriuscita sulla destra per poi sbattere sul guardrail centrale e fermarsi in corsia di sorpasso. La mamma e la figlia piccola che erano a bordo sono rimaste leggermente contuse e sono state assistite dal personale medico di una ambulanza giunta all'di Monfalcone, autolettiga inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Per i rilievi e la viabilità la polizia stradale di Gorizia. L'incidente ha causato un momentaneo rallentamento del traffico.