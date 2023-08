Tamponamento a catena tra 3 mezzi, quattro feriti. Traffico rallentato sulla A23

UDINE - Quattro persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 agosto, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la A23 indicativamente all'altezza dell'uscita di Udine Sud, direzione nord.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Sul posto il personale dell'autostrada, i vigili del fuoco, con il coordinamento del Coa / Centro operativo autostradale di Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le quattro persone ferite: due sono state controllate sul posto. Le altre sono state trasportate con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di ferite non gravi.