Autocisterna carica di gas Gpl si rovescia sulla strada, traffico bloccato sulla Ferrata

BERTIOLO- Un'autocisterna carica di gas Gpl si è rovesciata lungo la strada Ferrata, provinciale 95, in provincia di Udine. È successo oggi, martedì 28 settembre all’altezza del Comune di Bertiolo, nei pressi dello svincolo di Virco. La strada Ferrata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di travaso della sostanza e il recupero del mezzo. Sul posto sono al lavoro numerosi vigili del fuoco giunti dal comando di Udine (anche con l’autobotte e l’autogru) e dai distaccamenti di Codroipo e San Vito al Tagliamento. Il conducente del mezzo, che era rimasto incastrato, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale a Udine. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non dovrebbero essere gravi.

