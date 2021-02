Sbanda e si ribalta all'incrocio, Rolant muore sbalzato fuori e schiacciato dalla sua stessa auto

CIVIDALE DEL FRIULI - Incidente stradale dagli esiti tragici ieri sera, 2 febbraio, : è morto Rolant Deffenu, il 44enne di Cividale che era rimasto coinvolto in un incidente dalla dinamica assurda. Lo schianto in città nei pressi dell'incrocio di via Manzano.

Soccorso dai sanitari e ricoverato in ospedale a Udine in condizioni disperate, il 44enne - che viveva con le madre ed era dipendente di un agriturismo - è spirato nella notte: troppo gravi i traumi riportati nello schianto

La sua auto si era ribaltata e lui era stato sbalzato fuori poi travolto dalla sua stessa vettura.

