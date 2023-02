Schianto tra due vetture a San Pietro al Natisone: un ferito in ospedale. E nel Goriziano auto cappottata

SAN PIETRO AL NATISONE (UDINE) - Tre persone sono state soccorse la notte passata per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a San Pietro al Natisone lungo la ex provinciale 19. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto ed è scattata subito la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores, cui è stata a puntualmente transitata la chiamata, hanno inviato sul posto i mezzi di soccorso territoriali.

Tre le persone coinvolte: due sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La terza persona è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite non gravi. Attivate per quanto di competenza dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari.

Il secondo incidente si è verificato a San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, intorno alle 23 di ieri. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata. Sul posto è stata inviata immediatamente un ambulanza e sono stati allertati, per quanto di competenza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La persona è stata controllata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale.