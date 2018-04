Travolta dall'Audi mentre attraversa la strada vicino all'ospedale, grave

di Paola Treppo

LESTIZZA e PORCIA - ​Una donna diè statanella prima serata di ieri ain via Forni di Sotto ed è rimastaseriamente. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuta per rilievi e viabilità, il conducente di una auto, un uomo di 66 anni di, R.L. le sue iniziali, ha travolto la donna, M.G., 77 anni, di Porcia, mentre quest'ultima stava attraversando la strada.Il friulano alla guida della Audi si è fermato subito e ha chiesto aiuto. Sul posto è arrivata dopo poco l'equipe medica di una ambulanza che ha trasportato l'anziana di Porcia (Pordenone) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'è successo poco dopo le 20 di ieri, giovedì 12 aprile, all'altezza del civico 57, in via Forni di Sotto. La Audi 80 stava marciando in direzione del piazzale Santa Maria della Misericordia. L'uomo di Lestizza è rimasto illeso.