Perde il controllo dell'auto, sradica la vigna e finisce cappottato /Foto

MORTEGLIANO - Incidente stradale al'una di notte a Lavariano di Mortegliano, in via Aquileia. Un 35enne residente a Bicinicco, ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada dopo aver abbattuto alcune piange di una vigna. La vettura ha finito la sua corsa rovesciata in un campo. Il conducente è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.