Due incidenti spettacolari nel pomeriggio a Gemona e a Sedegliano, grave una donna anziana

Nuovo grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, attorno alle 16.30 a Gemona del Friuli, sulla strada che porta al lago di Cavazzo, all’intersezione semaforica con via Majano. Due le vetture coinvolte, una Renault Clio e una Madza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento gemonese assieme ai colleghi di Udine, più equipe del 118 giunti con ambulanze ed elisoccorso.Ad essere coinvolte cinque persone. Una di loro, una donna anziana, è stata trasportata in ospedale a Udine in gravissime condizioni, in codice rosso.Sulla prima vettura viaggiavano due donne, la conducente e una passeggera, mentre sulla Mazda c'erano tre persone, il conducente, la madre di lui e una bambina di 9 anni. L'anziana è stata rianimata sul posto e poi accompagnata in ambulanza al Santa Maria della MisericordiaSi ripropone anche la forte preoccupazione dei residenti, costantemente impegnati a prestare soccorsi agli incidentati ma anche a rischiare in proprio, vedendosi le autovetture molto spesso terminare contro le abitazioni.Sempre oggi, alle ore 17.35 la squadra del Distaccamento di Codroipo, comando provinciale Vigili del fuoco di Udine, è intervenuta in Via della Rosta a Sedegliano (Udine) per un'incidente stradale tra due autovetture.Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato una delle due autovetture incidentate cappottata sul fianco con il conducente incastrato all'interno, hanno quindi provveduto a tagliare il tetto dell'autovettura e assieme al personale sanitario del 118 hanno estratto dal veicolo l'infortunato. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e delle automobili coinvolte. Sul posto presenti oltre al personale sanitario del 118 i Carabinieri di Martignacco.