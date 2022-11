Frontale tra un'auto e un camion dell'immondizia quattro persone ferite all'ospedale

RIVE D'ARCANO - Quattro le persone ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 6:30 di oggi, venerdì 11 novembre, nella frazione di Rivotta, nel territorio comunale di Rive d'Arcano, lungo la direttrice che da Fagagna porta a Rodeano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una utilitaria e un camioncino per la raccolta dell'immondizia. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, transitata alla centrale Sores, gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e da Spilimbergo e l'automedica da Udine. Due persone sono state trasportate all'ospedale di San Daniele (verde) e due all'ospedale di Udine (giallo). Sul posto, in piena sinergia con i sanitari, la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli, per la messa in sicurezza dello scenario e per quanto di competenza.