Tamponamento tra due auto, una finisce nel fossato: 5 feriti, tra cui un bambino di sei anni

Pavia di Udine - Spaventoso incidente stradale con 5 persone ferite: è il bilancio del sinistro accaduto nella tarda mattinata di oggi - 15 ottobre - a Lauzacco di Pavia di Udine all'altezza della trattoria alla Frasca. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un'auto è andato a impattare contro il veicolo che lo precedeva e, a seguito dello scontro, è finito in un fossato al lato della strada.

Dopo l'allarme, gli infermieri della Sores, struttura operativa regionale di emergenza, hanno inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero. Le equipe sanitarie hanno soccorso in tutto cinque persone tra cui un nucleo familiare con padre madre e un bambino di circa 6 anni di età.

L'uomo a bordo della vettura finita nel fossato è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tempestivamente soccorse anche le altre quattro persone che viaggiavano nell'altra auto, trasportate in ospedale con due ambulanze. Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco.