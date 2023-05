Perde il controllo dell'auto e vola in un dirupo: soccorso un ragazzo di 25 anni

RAVEO (UDINE) - Incidente nella serata di venerdì 12 maggio lungo la viabilità che porta a Esemon di Sopra, a Maiaso di Enemonzo. Auto precipitata in un dirupo: ferito un ragazzo di 25 anni. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco, mentre percorreva un tratto in area boscosa il giovane ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo ed è precipitato in un dirupo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo. I vigili del fuoco hanno raggiunto il mezzo e, in piena sinergia con il personale sanitario, hanno soccorso il giovane. Cosciente, stabile, era riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. È stato portato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza per accertamenti.