di Paola Treppo

CARLINO e MUZZANA (Udine) - L'auto finisce nel canale e: trovata all'alba, 2. Tragedia in Friuli nel comune didove alle 5 di questa mattina, sabato 27 gennaio, una vettura è stata notata affiorare dal corso del Cormor, sulla provinciale 70 in via San Gervasio sul ponte del Cormor in direzione- Carlino.A notarla l’equipaggio della vigilanza privata Italpol che ha dato l’allarme. La vettura hailposandosi nel letto del fiume; l'auto è stata ritrovata. I vigili del fuoco hanno recuperato due salme e stanno cercando nel Cormor eventuali altri corpi con i sub. Non è chiaro a che ora si sia verificato l'. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, i colleghi di Palazzolo e il personale medico delle ambulanze inviate dalla centrale Sores.Le vittimine sono due. Si tratta di, 44 anni,di Fiumicello, molto attivo nell'ambito delle associazioni, eche vendeva sementi in tutta Italia e che in passato aveva a gestito con il padre una azienda agricola. Erano entrambi di Carlino. L'incidente è accaduto nella notte, non è chiaro a che ora. La Mercedes è uscita di strada autonomamente. Nella serata di ieri in questa zona della Bassa c'era molta nebbia.