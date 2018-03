Auto si incastra sotto il camion: vettura distrutta, miracolato un 44enne

di Paola Treppo

UDINE GEMONA -lungo laA23 nel tratto tra Tarvisio e Palmanova in direzione sud questa mattina, venerdì 16 marzo, intorno alle 8 e 30, poco prima dell'uscitaPer cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amaro, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati un mezzo pesante e una autoStation Wagon; la macchina, condotta da un uomo didi 44 anni, è finita sotto ile l'autista della vettura si è salvato per, anche se ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e una lesione a un arto inferiore.Soccorso da una ambulanza, il 44enne è stato stabilizzato dal personale medico e portato all'di Udine in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.