Travolto dalla Bmw, ciclista rovina a terra: gravi fratture

di Paola Treppo

UDINE e PASIAN DI PRATO - Gravedove il conducente di una auto1, un uomo di 52 anni di, M.R. le sue iniziali, ha travolto un uomo di Udine che stava pedalando in sella alla suaIl, S.R., 68 anni, di Udine, è rovinato a terra e ha riportato lacon; ha perso subito conoscenza ed è stato soccorso dall'equipaggio di una ambulanza che lo ha portato d'urgenza in ospedale. Illeso di conducente della Bmw. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Udine che hanno posto sottola vettura e la bicicletta. Per il ciclista la prognosi è di 40 giorni; le sue condizioni sono gravi; durante la mattinata pare che le sue condizioni siamo migliorate. L'incidente è accaduto poco prima delle 8 di oggi, martedì 19 giugno, all'altezza di piazzale Osoppo.