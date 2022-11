CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD) - Un impatto devastante, con le auto accartocciate sull'asfalto. È la scena che si è presentata ai soccorritori dopo il drammatico incidente stradale accaduto nella nottata di mercoledì, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse, in direzione Trieste, costato la vita a due ragazzi della provincia di Gorizia di 34 e 30 anni, Dario Valletti e Stefano Volante, vittime dello schianto avvenuto tra tre automobili, nel territorio comunale di Campolongo Tapogliano, al confine tra le province di Udine e Gorizia.

LA DINAMICA

Mancavano pochi minuti alle 23 di mercoledì quando al chilometro 499,2, poco prima del viadotto sul torrente Torre, una Bmw, una Opel Insigna e una Kia si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Gorizia. L'impatto tra i mezzi è stato devastante, con le auto che si sono accartocciate in un groviglio di lamiere. Su richiesta della Sores sono giunte sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli assieme ai colleghi del comando provinciale di Gorizia e con loro due ambulanze del 118, una proveniente da Cervignano del Friuli e una da Palmanova, insieme all'automedica arrivata da Gradisca d'Isonzo. La situazione che si è presentata davanti agli occhi degli infermieri e sanitari era complicatissima. I pompieri hanno operato assieme al personale sanitario per soccorrere le quattro persone coinvolte nell'incidente. Per Dario Valletti e Stefano Volante, che viaggiavano a bordo della stessa auto, purtroppo non c'era ormai più nulla da fare: sono morti sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. Per gli altri due automobilisti invece l'équipe del 118, dopo averli estratti dalle loro macchine, ha disposto il trasferimento in ospedale a Palmanova. Risultano feriti in maniera lieve: non sono in pericolo di vita ma sono stati visitati per accertamenti e naturalmente erano in stato di shock per il violentissimo incidente in cui sono stati coinvolti.

LE VITTIME

Valletti, classe 1988, 34 anni compiuti lo scorso mese di agosto, residente a Grado, era alla guida della Bmw e accanto a sé aveva l'amico Stefano Volante, di Ronchi dei Legionari, che avrebbe compiuto 30 anni proprio ieri, 3 novembre Dario, papà di una bimba, era appassionato di auto e di elettronica. Stefano Volante era sposato da circa un anno con Beatrice e con lei viveva a Ronchi.

L'auto sulla quale viaggiavano è andata a schiantarsi contro l'Opel e la Kia, molto probabilmente a causa della fitta nebbia che stava interessando dalla serata l'area della Bassa friulana, riducendo a pochi metri la visibilità. Accanto ai soccorritori sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autovie Venete che ha subito disposto la chiusura del tratto autostradale tra Palmanova e Villesse per permettere le operazioni di intervento dei mezzi sanitari e dei vigili del fuoco. Lunghe code si sono poi formate in direzione Trieste. L'A4 è rimasta chiusa dal momento dell'incidente e fino a mezzanotte e mezza. Da quel momento è stata aperta per la sola corsia di sorpasso. Alle 6:40 di ieri la circolazione ha ripreso la sua normalità. Le operazioni sono state coordinate dal Coa.

NOTTATA DI INCIDENTI

Altri due gravi incidenti si sono registrati tra il Friuli e l'Isontino nel corso della nottata: a Gorizia, lungo la strada del Vallone, si è verificato un frontale tra due vetture attorno alle 22.30 per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Dopo l'allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia che ha preso in carico una persona rimasta ferita nell'impatto, poi trasportata in codice verde all'ospedale. Sul posto i Vigili del fuoco. Più tardi invece, verso le 2 di giovedì, a San Daniele del Friuli lungo via Nazionale, nel tratto in cui transita la strada regionale 463 una vettura condotta da un ragazzo della zona è finita schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato molto violento e si è verificato in prossimità di un'area di servizio. Il giovane conducente del mezzo, miracolato viste le conseguenze subite dall'auto, è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato poi assistito tempestivamente dall'equipaggio di una ambulanza inviata dagli infermieri della centrale Sores. L'équipe sanitaria di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli l'ha preso in carico per trasportarlo poi in codice giallo all'ospedale della città del prosciutto. Ha riportato diverse lesioni e sospette fratture. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari della cittadina collinare per la messa in sicurezza del veicolo.