Tamponamento in A4: la Mercedes finisce incastrata sotto il tir

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLESSE e UDINE - Graveinlungo lainnel comune di). Nello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità insieme ai vigili del fuoco e al personale di Autovie Venete, il conducente di una autoA180 Diesel, un uomo di 71 anni, di, N.T. le sue iniziali, è finito sotto la parte posteriore di un mezzo pesante ungherese e tutta la parte anteriore della vettura si èin coda al tir.Sul posto, dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio, la centrale Sores di Palmanova ha inviato una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Per l'anziano conducente della vettura Mercedes, infatti, si temeva il peggio.L'uomo, invece, se l'è cavata, anche se è rimasto ferito, in maniera lieve. Soccorso dal personale medico, è stato trasportato in ospedale; non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato sulla carreggiata ovest, poco prima delle 14 di oggi, martedì 26 marzo. Il soccorso al 71enne, la messa in sicurezza della vettura e del tir, e la bonifica della carreggiata, hanno richiesto il temporaneo blocco del traffico con conseguente formazione di