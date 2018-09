di Marco Corazza

Maxi schianto fra Tir sulla A4, viabilità in tilt traA4 nel tratto fra, in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 13,00 di oggi, mercoledì 19 settembre. Interdetta al traffico l’entrata di Latisana in direzione Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a Latisana.Si è trattato di un, due i feriti, di cui uno elitrasportato. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici per trasportare con i carroattrezzi quattro dei sei camion coinvolti.Alle 13,30 il traffico era congestionato all’interno del tratto interessato dal sinistro, ci sonoe incolonnamenti fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione bivio A4; sonoin direzione Venezia.