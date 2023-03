Auto si schianta contro il Tir che la precede: traffico bloccato in A4

Con l'auto si schianta contro un Tir: caos in A4. È accaduto verso le 11 lungo il tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana. Il conducente di un'autovettura è finito violentemente contro un Tir che lo precedeva. Immediato l'intervento dei soccorritori, della Polizia stradale e degli ausiliari del traffico. Inevitabili le code per chi deve dirigersi verso Venezia. Il traffico è stato poi bloccato verso le 11.30 per permettere le operazioni di soccorso.