Incidente in A4. Schianto tra sei auto in autostrada: 10 persone a bordo, due restano ferite

Incidente verso le 22 del 26 dicembre lungo l'autostrada A4: coinvolte 6 auto con dieci persone a bordo, due i feriti, dei quali uno in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia.

Due le persone che sono rimaste ferite, due donne: una è stata trasportata con l'elicottero, intubata, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; l'altra donna è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Latisana in codice giallo. Le altre persone sono state controllate sul posto. Attivati dagli infermieri della sala operativa Sores anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza. I pompieri hanno operato in piena sinergia con le équipe sanitarie.