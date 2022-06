Incidente sulla A23 Udine-Tarvisio, coda per 13 km

UDINE - Poco prima delle 13 di oggi 19 giugno 2022, sulla A23 Udine-Tarvisio nel tratto compreso tra Udine Nord e Gemona direzione Tarvisio, è avvenuto un incidente, all'altezza del km 41, in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Lo rende noto Autostrade in un comunicato precisando che si è formata una coda lunga 13 chilometri in direzione Tarvisio e che il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale della Direzione di Tronco di Udine. Agli utenti in viaggio verso Tarvisio Autostrade consiglia di uscire a Udine Nord, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A23 a Gemona Osoppo in direzione Tarvisio.