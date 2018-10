L'auto si rovescia in mezzo alla strada: morto un 58enne vicentino

Un uomo di 56 anni, originario di Thiene (Vicenza) ma residente a Cervignano del Friuli (Udine), è morto in un incidente stradale accaduto intorno alle 21.30 di ieri sera lungo l'autostrada A23 in direzione sud, in corrispondenza dell'imbocco della galleria di Dogna (Udine). L'uomo era alla guida di una Citroen Picasso e potrebbe aver perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. La vettura si è rovesciata ed è finita di traverso sulla carreggiata. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo. Inutili i soccorsi dei sanitari. Il decesso è stato constatato dal medico di guardia del poliambulatorio di Pontebba (Udine). Sul posto anche le squadre dei Vigili del fuoco volontari di Pontebba e del distaccamento di Tarvisio con due mezzi - per un totale di 10 uomini - la Polizia stradale di Amaro.

