Tamponamento nella notte tra auto lungo la A23: due in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GEMONA/UDINE -nella notte tra due auto lungo laA23 e i conducenti sono finiti in. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 4.45 di oggi, primo gennaio, nel tratto dell'autostradaUdine, all'altezza dell'area di parcheggio del. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amaro, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, in direzione sud.A bordo dei veicoli, un'Opel Zafira e una Volkswagen, viaggiavano due uomini, entrambi stranieri, uno dei quali residente a Gemona del Friuli. Tutte e due sono rimastie sono stati soccorsi dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Sono stati portati in ospedale a; sono feriti in maniera seria ma non sono in pericolo di vita. Lungo laanche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata. Nessun problema per la viabilità.