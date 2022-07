Volontaria della protezione civile muore schiacciata da un albero mentre spegne l'incendio

PREPOTTO - Una volontaria della Protezione civile è morta schiacciata da un albero oggi pomeriggio, giovedì 21 luglio, a Preopotto. Si tratta di una soccorritrice, Elena Lo Duca, 55 anni, impegnata in uno dei tati fronti incendiari che ci sono in Friuli Venezia Giulia. La donna, operatrice della protezione civile regionale, era impegnata nel incendio che si è sviluppato nei pressi di Prepotto (Udine). La donna era nei pressi della località di Cialla quando all'improvviso è stata centrata da un albero che le è caduto addosso. Subito soccorsa dai colleghi, sul posto è arrivato anche l'elisoccorso regionale con i sanitari. Purtroppo ogni tentativo di salvare l'operatrice della protezione civile non è servito: la donna è deceduta nel terribile incidente.

